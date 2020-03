Bon plan iPhone XS : une nouvelle chute de prix sur Amazon 🔥

Pourquoi Clubic recommande l'iPhone XS ?

Les finitions exemplaires

Un écran à tomber

Un processeur indéfectible

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet de l'iPhone XS

Amazon propose une promotion sur l'iPhone XS

Un smartphone premium

L'iPhone XS, dans sa configuration 64 Go d'espace de stockage et coloris argent, est vendu 699 euros sur Amazon, au lieu des 1039 euros qu'il valait à sa sortie. Il est possible de payer en quatre versements, sans frais si vous êtes membre d'Amazon Prime. Les abonnés profitent d'ailleurs des avantages Prime sur ce produit, qui est vendu et expédié directement par Amazon.L'iPhone XS bénéficie de composants et fonctionnalités haut de gamme. On retrouve un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces compatible HDR10, Dolby Vision, avec définition 1125 x 2436 pixels, ratio 19,5:9 et luminosité jusqu'à 625 nits. La large encoche abrite un capteur selfie de 7 MP et les scanners 3D pour l'excellente technologie de reconnaissance faciale Face ID. A l'arrière, le double capteur photo est composé de deux modules de 12 MP avec stabilisation optique, dont un est un téléobjectif avec zoom optique x2.Les performances sont assurées par le SoC A12 Bionic gravé en 7 nm d'Apple, couplé à 4 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 2658 mAh compatible recharge rapide 15W. Le smartphone supporte aussi la recharge sans fil.