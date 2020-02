Prix record pour le disque dur externe 4 To Seagate, disponible sur Amazon

Sauvegarde à haut débit

Mylio Create et Adobe CC Photography inclus

Un disque dur externe possède de nombreuses vertus. Il représente en effet un outil incontournable lorsque la mémoire de votre ordinateur est pleine, ce qui peut arriver rapidement à force d'empiler les documents, les photos, les vidéos, etc. Mais l'appareil constituera également un allié appréciable pour la sauvegarde de vos données. Et si on a souvent tendance à repousser cette manipulation, elle n'en demeure pas moins indispensable.Pour toutes ces raisons, vous pouvez faire confiance au disque dur externe 4 To de Seagate. Avec cet espace de stockage supplémentaire, vous n'aurez aucun problème à conserver l'ensemble de vos fichiers. De plus, ces derniers seront transférés à haute vitesse grâce au câble USB 3.0, fourni avec l'équipement. Et cela fonctionnera pour la majorité des ordinateurs, le produit étant compatible à la fois avec les PC et avec les Mac.Alors laissez-vous tenter par la bonne affaire en cours : le disque dur externe vous est actuellement proposé à seulement 83,63 € sur Amazon. Pour profiter de ce tarif exceptionnel, vous n'aurez cependant pas le choix de la couleur : il faudra opter pour la version argent, qui s'avère toutefois sobre et élégante. En revanche, l'autre bonne nouvelle vient du fait que vous bénéficierez de la livraison gratuite, en France métropolitaine.Enfin, sachez qu'à ce prix réduit, Seagate tient tout de même à vous faire encore plus plaisir. Le constructeur américain vous offre en effet un an d'abonnement à Mylio Create et deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo. Le premier logiciel vous aidera à organiser vos photos et à y accéder depuis tous vos appareils. Quant au second, il s'agit tout simplement de la suite de référence pour la retouche d'images, comprenant Photoshop et Lightroom CC.Le Seagate Backup Plus Portable 4 To formera le prolongement idéal du disque dur de votre ordinateur. Et à moins de 84 €, cela équivaut à moins de 21 € le téraoctet !