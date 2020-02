Bon plan Amazon : l'enceinte bluetooth Ultimate Ears Wonderboom à moitié prix !

Un petit format qui envoie !

Des heures de musique depuis votre smartphone

Les enceintes portables sont un vrai phénomène de société depuis de nombreuses années. Et parmi la kyrielle de références proposées sur le marché, la Wonderboom d'Ultimate Ears est l'une les plus plébiscitées. Ce petit appareil tout rond tout mignon renferme un concentré de technologie pour vous permettre de passer du temps avec vos amis, chez vous ou à l'extérieur, au son de vos playlists préférés.L'appareil est entouré d'une petite grille en tissu mais est, et c'est là l'une de ses particularités, étanche. Il résiste aux éclaboussures et peut être emmené au bord de la piscine sans craindre de l'endommager si vos amis se jettent à l'eau sans le mettre à l'abri. L'enceinte résiste également aux chocs et peut être transportée et utilisée n'importe où.Mais l'important c'est le son, et la marque Ultimate Ears a soigné cette partie avec une partie audio puissante permettant un son à 360° idéal pour une soirée. Et vous pouvez en appairer une supplémentaire pour obtenir en quelques secondes un son stéréo. Sans fil, elle se relie à votre smartphone et vous pouvez jouer tous les titres présents dans votre appareil ou diffuser de la musique depuis votre service de streaming préféré.Pour l'autonomie, là encore la Wonderboom se hisse dans le haut du panier avec pas moins de 10 heures d'autonomie annoncées par le constructeur. Elle se charge tout simplement grâce au câble micro USB fourni et peut récupérer en quelques minutes assez de puissance pour vous redonner quelques heures de musique en plus.La Wonderboom est un produit étonnant par son format, sa puissance...et désormais son prix. Seulement 49,99€ au lieu de 99,99€ habituellement. Vous auriez tort de passer à côté de cette offre signée Amazon.