Profitez du smartphone Motorola G7 pour moins de 180€ avec les soldes Amazon

Soldes Amazon : baisse de prix pour le Motorola G7

Les points forts du smartphone

C'est donc le géant américain de l'e-commerce qui vend en promotion le Motorola G7 dans le cadre des soldes d'hiver 2020. Alors que le prix de vente conseillé est de 249,99 euros, le smartphone bénéficie d'une remise immédiate de 70 euros. Avec cette réduction, vous paierez le produit à 179,99 euros.À propos des frais de port, sachez qu'ils sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour retirer le téléphone. Si vous souhaitez une livraison plus rapide, vous pouvez toujours tester Amazon Prime pendant 30 jours.Disponible dans un coloris blanc, le Motorola G7 est un smartphone débloqué 4G disposant d'un écran Max Vision Full HD+ de 6,2 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go par port microSD), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 632 octa-core, du système d'exploitation mobile Android 9 Pie (au lancement) et d'une batterie de 3000 mAh (compatible charge rapide).Concernant l'APN, on y retrouve un appareil photo double optique 12 MP + 5 MP (à l'arrière) et un appareil photo 8 MP avec flash intégré sur l'écran (à l'avant).Enfin, le téléphone mesure 7,5 x 0,7 x 15,7 centimètres et affiche un poids de 172 grammes.