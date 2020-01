Soldes Amazon 2020 : microphone USB Bird UM1 en promo à 49,90€ au lieu de 59€

Le Bird UM1 en promotion chez Amazon France

Un micro avec interface USB intégrée

Diaphragme 34 mm

Directivité cardioïde

Sensibilité -37dB +/- 2 dB

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz

Impédance : 200 Ohms

Pression acoustique maximum 125 dB (0.5% de DHT à 1000 Hz)

Il va falloir donc se rendre chez Amazon pour acquérir en promotion le Bird UM1. Vendu généralement aux alentours des 59 euros, le microphone est affiché au tarif de 49,90 euros.À propos des frais de port, sachez que la livraison du produit est offerte à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner le micro à l'issue de votre achat. Pour une livraison plus rapide, vous pouvez toujours vous tourner vers l'abonnement Prime d'Amazon. Il est gratuit pendant un mois via une offre d'essai Le Bird UM1 est un microphone idéal pour le studio, les services de streaming ou l'animation d'un blog.Doté d'une interface USB intégrée, ce microphone disponible dans un coloris noir mesure 35 x 11 x 9 cm et a un poids de 499 grammes. Reconnu par tout système d'exploitation comme périphérique USB audio universel (donc sans installation de pilote), l'appareil, qui est garanti 3 ans, est livré avec un câble USB, une suspension et une housse.Voici ses caractéristiques techniques :