Soldes Amazon 2ème démarque : Promo exceptionelle sur les aspirateur robots Ecovacs

Les aspirateurs robot Ecovacs en soldes sur Amazon

Trois aspirateurs robot Ecovacs

De plus en plus populaires et abordables, les aspirateurs robots se déclinent en une infinité de modèles et de marques. Pour vous aider à choisir, on vous présente trois aspirateurs robot de la marque Ecovacs, tous soldés actuellement sur Amazon. Tous performants, ils ont aussi chacun leurs particularités: décidez ici lequel vous convient le mieux.Le premier aspirateur robot de notre liste est l'Ecovacs Deebot 715, à 236€ au lieu de 399€. C'est un aspirateur super puissant qui aspire et lave le sol en deux temps. L'aspiration forte peut être maximisée avec le mode Max qui propose une aspiration plus puissante pour les gros débris. Le nettoyage est conçu pour les sols durs, carrelages et parquets. Il a donc deux réservoirs: un réservoir d'eau de 0.3L et un bac à débris de 520ml. C'est aussi un robot intelligent qui devient plus efficace dans son parcours de nettoyage lorsqu'il apprend à connaître votre maison. Il fonctionne avec une application et est compatible avec l'assistant vocal Alexa!Le deuxième robot soldé sur Amazon est le Ecovacs Deebot 502, disponible à 149€ au lieu de 259€. Equipé de trois brosses différentes, l'aspirateur vous garantit une aspiration parfaite. Il est suffisamment mince pour se glisser sous vos meubles mais est aussi équipé d'un détecteur d'obstacles pour ne pas se heurter aux murs ou tomber dans les escaliers. L'avantage de ce modèle est qu'il est super silencieux, ce qui vous permet de le laisser travailler même lorsque vous êtes présent. Il est lui aussi compatible avec l'application qui vous permet de définir les zones à nettoyer d'où que vous soyez.Pour finir, on vous propose de découvrir l'aspirateur robot Ecovacs Ozmo 920. C'est aussi un robot laveur deux-en-un qui lave le sol après l'avoir aspiré. Il est conçu pour fonctionner sur plusieurs étages: la cartographie virtuelle depuis l'applciation vous permet de pré-définir jusqu'à trois plans à nettoyer. Il est aussi équipé de barrières virtuelles que vous définissez pour empêcher le robot de couvrir certaines surfaces. Il détecte intelligemment les tapis et moquettes et aspire deux fois plus fort lorsqu'il se trouve dessus. Il peut gravir des obstacles haut de 2cm sans problème.Vous pouvez enfin choisir l'aspirateur robot le plus adapté à vos besoins, et retrouvez d'autres soldes Amazon grâce aux bons plans Clubic!