Soldes Amazon: Offrez-vous Le Hub Logitech Harmony pour moins de 65€

Logitech Harmony Hub : 49% de remise chez Amazon pour les soldes

Transformez votre smartphone en télécommande universelle

iOS: iPhone 4S ou version ultérieure, iPad (3e génération ou version ultérieure), dispositif iPad Mini, iPod touch (5e génération ou version ultérieure) avec iOS 6.0 ou version ultérieure

Android: Smartphone Wi-Fi avec Android 4.0 ou version ultérieure

Configuration mobile: Dispositif iOS ou Android avec technologie intelligente Bluetooth Smart

Rendez-vous donc sur le site français d'Amazon pour profiter de 49% de réduction sur l'achat du Logitech Harmony Hub. Alors que son prix de vente conseillé est de 128,57 euros, l'appareil voit son tarif baisser à 64,99 euros. Plutôt sympa comme remise, non ?!À propos de la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner la télécommande Logitech Harmony Hub. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Le Harmony Hub de Logitech est une télécommande universelle qui permet à ses futurs possesseurs de contrôler tous ses dispositifs multimédia et domotiques.Pour la configurer, il suffit de télécharger simplement l'application Harmony de connecter les appareils via la recherche automatique. L'application transforme ainsi le smartphone ou la tablette en une télécommande universelle.À la maison ou en déplacement, l'utilisateur pourra passer d'un programme à l'autre, régler le volume et la température, réduire l'éclairage ou encore abaisser les stores. La commande de l'appareil se fait sans fil par l'intermédiaire d'une connectivité infrarouge, Wifi ou Bluetooth.Le Harmony Hub est livré avec un mini-relais IR, un câble USB et un adaptateur secteur.Enfin, voici la configuration requise pour utiliser la télécommande :