Bon plan Amazon: iPhone XR 64 Go à seulement 629€ !

80 euros de remise sur l'iPhone XR chez Amazon

Le petit frère de l'iPhone 11

Voici donc une belle affaire que vous propose Amazon avec une promotion sur l'achat de l'iPhone XR. Alors qu'il est vendu normalement à 709 euros, le téléphone de la marque à la pomme voit son prix baisser à 629 euros ; soit une remise immédiate de 80 euros de la part du géant de l'e-commerce.Pour information, il ne reste que quelques produits en stock mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Alors ne tardez pas pour en profiter !À propos de la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner l'iPhone XR. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Lancé et commercialisé un an avant l'iPhone 11, l'iPhone XR proposé dans sa version 64 Go (disponible dans un coloris rouge) est équipé d'un écran Liquid Retina (LCD) de 6,1 pouces ; d'un appareil photo de 12 MP avec OIS (stabilisation optique de l'image) et caméra avant TrueDepth 7 Mpx, avec mode Portrait, Éclairage de portrait, Contrôle de la profondeur et HDR intelligent ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay et de la puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération.L'iPhone XR bénéficie de l'indice IP67, ce qui lui permet de résister à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum).Pour en savoir davantage sur le smartphone, on vous conseille de jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'iPhone XR qui a eu la belle note de 4,5/5 de la part de la rédaction Clubic.