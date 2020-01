Smartphone pas cher : Realme 5 Pro 128 Go à moins de 200€ chez Amazon

Du Realme pas cher chez Amazon

Une fiche technique pour généreuse pour le prix

Si vous ne connaissez pas Realme, il s'agit de la marque qui monte sur le marché mobile européen pour ses smartphones au rapport qualité-prix vraiment très bon qui viennent concurrencer Xiaomi. Vous avez ici le Realme 5 Pro dans sa configuration 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage et coloris bleu pour le prix de 199 euros. Tarif qu'il est possible de faire baisser de 10% avec le code promotion 5NOR4V24 à appliquer lors du paiement. Ce qui vous revient à moins de 180 euros l'appareil. Le produit est expédié par Amazon. La livraison est gratuite en France métropolitaine.Le Realme 5 Pro est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels et ratio 19,5:9. Le capteur photo frontal est abrité dans une encoche waterdrop. A l'arrière, on retrouve le lecteur d'empreintes ainsi qu'un quadruple capteur photo. Celui-ci est composé d'un module principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP, d'un macro objectif de 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP.Côté performances, on a droit à un SoC Snapdragon 712 gravé en 10nm. L'autonomie est confiée à une batterie de 4035 mAh pour pouvoir utiliser son smartphone toute la journée sans avoir besoin de recharger. Le mobile bénéficie de plus de la recharge rapide d'Oppo, le VOOC 3.0 à 20W pour regagner 50% de batterie en une demi-heure. Enfin, ColorOS est de la partie niveau logiciel, là encore un emprunt au grand frère Oppo.A moins de 200 euros, ce smartphone est l'un des plus complets et intéressants qui soient disponibles sur le marché actuellement. On a affaire à un bon milieu de gamme au prix d'un entrée de gamme.