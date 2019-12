Le jeu du moment sur Nintendo Switch : Ring Fit Adventure est disponible à 58,90€ sur Amazon

Un anneau pour faire fondre les kilos en trop

Comme à la salle !

Nous sommes chez Amazon pour cette excellente idée cadeau à quelques jours de Noël. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose de livrer cet article gratuitement à votre domicile. Notez bien que le paiement en quatre fois n'est pas disponible sur ce produit. Les adhérents Amazon Prime recevront leur colis plus rapidement que les autres même si le délai d'attente est plus important que d'habitude (Noël oblige). Un essai gratuit de 30 jours est à votre disposition puis vous devrez débourser 49€/an pour conserver un abonnement actif. Maintenant, passons aux caractéristiques de ce jeu pas comme les autres.En effet, Ring Fit Adventure place entre vos mains le Ring-Con, ce grand anneau qui vous servira à réaliser les différents exercices. Bien entendu, une console Nintendo Switch est obligatoire pour utiliser ce jeu. Contrairement au légendaire Wii Fit, le titre a vraiment quelque chose à raconter puisqu'il propulse le joueur dans un monde d'heroic-fantasy coloré et très agréable à l'œil. Le scénario nous demande de protéger cet univers du terrible Drago, un dragon musclé pas très aimable. Vous verrez très vite que tout cela est un simple prétexte pour faire du sport.Chaque tâche doit être effectuée en réalisant un mouvement bien particulier. Les 40 exercices solliciteront tout votre corps et vous aurez la possibilité de régler le niveau de difficulté histoire de ne pas être épuisé dès la première session de jeu. Par exemple, les combats contre des créatures se font dans la plus pure tradition d'un RPG. Mais pour infliger des dégâts à l'adversaire, il est nécessaire d'effectuer le bon mouvement avec l'anneau. Au bout de quelques dizaines de minutes, vous allez transpirer ! Il s'agit donc d'une manière extrêmement ludique de faire du sport.Ring Fit Adventure s'adresse à tout le monde puisqu'il est à la fois accessible et peut se montrer exigeant selon le niveau de difficulté sélectionné. Depuis son lancement en octobre dernier, ce titre à destination de la Nintendo Switch s'est écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Bref, c'est un jeu incontournable de l'année 2019 !