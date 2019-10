4 accessoires à petit prix pour votre Nintendo Switch chez Amazon

Entamons notre sélection d'accessoires à petit prix avec la légendaire manette de Nintendo GameCube pour Nintendo Switch. Arborant fièrement les mêmes courbes que sa grande sœur, cette manette au couleur du mythique Zelda offre une excellente réplique des sensations de jeu que pouvait proposer la compagnie japonaise en 2001. Bien que spécialement conçu pour le jeu Super Smash Bros. Ultimate, cette manette est compatible avec l'ensemble du catalogue de jeu de la Nintendo Switch.Nous vous proposons maintenant un petit pack de 11 accessoires de la marque iAmer pour protéger votre Nintendo Switch à seulement 14,99€. À l'intérieur, vous y retrouverez une sacoche de transport pour votre console de jeu afin d'éviter de l'abîmer lorsque vous vous déplacez avec. Le pack inclut également deux boîtiers de cartouches de jeu, une houses en silicone pour chaque Joy-Con, 3 protections d'écrans ainsi qu'une coque en plastique anti-rayures transparente. Enfin, pour garder votre Switch propre, 3 chiffons de nettoyages sont inclut.Si vous êtes un joueur Nintendo Switch régulier, vous savez mieux que quiconque que la prise en main et les sensations de jeux ne sont par vraiment top lorsque l'on joue avec un seul Joy-Con. De quoi facilement ruiner une session en multijoueur sur Mario Kart entre amis. Afin de rendre vos parties plus agréables, nous vous proposons ce pack de 2 poignées de confort pour Joy Cons Nintendo Switch pour 8,99€. Leur fonctionnement est simple, il suffit d'emboîter vos Joy-Con dans l'orifice central des poignées pour profiter d'une prise en main beaucoup plus agréable et d'économiser 70€ pour l'achat d'une seconde paire de Joy-Con !Pour finir notre sélection en beauté, voici l'adaptateur 8bitdo ! Si vous disposez d'une autre console de jeu comme la PlayStation 4 ou la Xbox One, ce deal devrait vous plaire ! En effet, avec l'adaptateur 8bitdo vous pourrez connecter sans fil les manettes des deux consoles citées précédemment sur votre Nintendo Switch ! À vous les longues parties de Super Mario Odyssey tout en profitant de l'excellente prise en main que peux procurer la manette de chez Microsoft pour seulement 12,99€ !