🔥 Santé et sport : notre sélection bien-être connecté chez Amazon

Faire du sport, c'est bien. Faire du sport avec un peu d'aide, c'est mieux. Ainsi, ces quelques outils high-tech que nous vous proposons dans cette sélection bien-être connecté vous aideront à mieux cibler vos efforts, en accord avec vos besoins et vos capacités.Chacun de ces produits à petits prix est disponible sur la plateforme Amazon. Et, ils bénéficient tous de la livraison gratuite. Bien sûr, pour les membres du programme Amazon Prime, la livraison est disponible en 1 jour ouvré.Le premier produit de notre sélection bien-être connecté est la balance Withings Body Cardio , à 139,99€ au lieu de 149,95€. Ce pèse-personne ultra polyvalent est capable de mesurer votre IMC, votre masse musculaire, votre masse hydrique et votre fréquence cardiaque en plus de votre poids.La Withings Body Cardio est également l'un des seuls objets connectés capable d'analyser la vitesse d'onde de pouls, pour contrôler l'état de ses artères. Autre point intéressant : le haut de gamme de Withings utilise une batterie rechargeable qui dispose d'un an d'autonomie !Enfin, couplée à un smartphone géolocalisé, elle est capable de vous afficher la météo. On peut dire qu'elle sait (presque) tout faire ! Elle sera donc une alliée de choix pour suivre votre progression et vous soutenir dans vos efforts.Malheureusement, la balance ne peut pas vous suivre pendant vos séances de sport... contrairement au bracelet Xiaomi Band 4, actuellement à 34,98€ au lieu de 59,99€. Attaché à votre poignet, il vous permet de tracer votre itinéraire GPS et de mesurer vos dépenses caloriques et votre vitesse, en plus de votre fréquence cardiaque.Et il pourrait bien vous suivre absolument partout, 24 heures sur 24 ! Son podomètre précis compte le nombre de pas réalisé à tout moment, tandis que la fonction veille du sommeil vérifie la qualité de vos moments de repos. Résistante à l'eau (étanche jusqu'à 50 mètres), elle dispose selon le constructeur de 20 jours d'autonomie.Pour les femmes, mais pas que, la Fitbit Versa est une montre connectée fine et légère capable de s'adapter aux poignets les plus fins et délicats. Pendant l'effort, elle permet d'accéder, sans smartphone, à ses playlists musicales préférées, grâce aux nombreuses applications compatibles à télécharger.Bien sûr, elle enregistre les activités sportives et offre de précieuses informations en temps réel : vitesse de course, kilométrage parcouru, rythme cardiaque, calories dépensées, etc. Mais aussi : le suivi des menstruations. Enfin, côté recharge, la Fitbit Versa offre un peu plus de quatre jours d'autonomie.Le Polar H10 est un capteur de fréquence cardiaque waterproof, avec une ceinture pectorale unisexe. Disponible chez Amazon à 78,90€ au lieu de 89,90€, il est considéré comme l'un des meilleurs outils de capture d'ECG et sa batterie remplaçable dispose d'une autonomie de 400 heures.Adapté à la natation (étanche jusqu'à 30 mètres), il est équipé d'une mémoire intégrée capable de conserver vos données pendant une heure. Mais à tout moment, vous pouvez transmettre ces informations à votre montre connectée ou votre smartphone, pour apprécier vos progrès.Plutôt côté santé de cette sélection bien-être connecté, le dernier produit que nous vous proposons est le tensiomètre électronique Beurer BM 55, à 55,92€ au lieu de 73,49€. Il vous permettra de suivre au quotidien votre tension artérielle et vous indiquera si les valeurs relevées sont conformes à une mesure normale au repos.Véritable outil de prévention des éventuels problèmes cardiaques, le Polar H10 est également un détecteur d'arythmie et d'hypertension. Enfin, grâce à son interface USB, les valeurs mesurées peuvent être transférées vers le logiciel gratuit « beurer HealthManager », afin de conserver votre historique de mesures.Voilà pour cette sélection bien-être connecté. La santé est le premier des biens, alors n'hésitez pas à profiter de ces bons plans pour la conserver le plus longtemps possible !