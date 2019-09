🔥 Acer Chromebook CB5-132T-C8VM à 299€ au lieu de 349€

Acer casse les prix sur Amazon

Abordable et facile à utiliser

Une fois de plus, c'est Amazon qui s'est chargé de mettre cette réduction en ligne. Le paiement en quatre fois, soit 74,75€ par échéance, est de la partie en compagnie de la livraison gratuite en France métropolitaine. Pour les abonnés au service Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an), votre commande arrivera sous un jour ouvré sans frais additionnels. Enfin, la garantie fabricant est valable pendant deux ans. Il est grand temps d'évoquer les caractéristiques techniques de ce PC au tarif vraiment attractif.Cet ordinateur portable Acer Chromebook possède un écran 11 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il embarque un processeur Intel Caleron N3160 épaulé par une carte graphique Intel HD Graphics, 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Une telle configuration ne vous permettra pas de faire tourner des logiciels très gourmands (ou même des jeux à cause de l'espace de stockage restreint) mais vous pourrez sans problème naviguer sur le web et vous en servir pour des tâches bureautiques. Précisons aussi que le système d'exploitation est Chrome OS sans Windows.Terminons avec quelques précisions supplémentaires. Ainsi, au niveau des interfaces, nous notons la présence d'un port HDMI mais aussi de deux ports USB 2.0 et d'un port USB 3.0. En ce qui concerne la batterie d'une capacité de 3490 mAh, elle peut tenir environ 12 heures avec une charge complète. Cette autonomie conséquente vous permettra de travailler en toute sérénité même si vous n'avez pas de prise à proximité.Le Chromebook CB5-132T-C8VM signé Acer laisse le superflu de côté pour aller à l'essentiel. Cet ordinateur s'adresse aux utilisateurs qui n'allument pas souvent leur PC et qui se contentent de se balader sur internet sans rien demander de plus à leur machine. Il est clair que les joueurs n'y trouveront pas leur compte. En bref, il s'agit d'un ordinateur idéal pour une personne qui ne l'utilisera pas très souvent.