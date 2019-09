🔥 Vente flash : Huawei MediaPad M5 10.8" 32Go à 266,99€ au lieu de 316€

Huawei MediaPad M5 : une tablette à la qualité irréprochable

À lire aussi : Tablette Android, notre comparatif

Elle a tout pour plaire !

Nous sommes chez Amazon pour profiter de cette bonne affaire. Le site américain propose toujours la livraison gratuite de votre article en France métropolitaine. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez cette superbe tablette en un petit jour ouvré chez vous et sans frais supplémentaires. La garantie constructeur est valable pour une durée de deux ans. Donc si vous avez un pépin technique avec ce modèle, vous serez couvert. À présent, voyons ce que cet appareil a dans le ventre !Laa beau être sortie il y a un an et demi, elle figure toujours parmi les meilleures disponibles actuellement sur le marché. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un écran 10.8 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels du plus bel effet. La qualité d'affichage et le confort de lecture sont clairement au rendez-vous. Son autre gros point fort se trouve au niveau de son autonomie. Elle peut tenir pendant deux jours et demi pour un usage standard avant que la batterie d'une capacité de 7500 mAh ne soit totalement vide. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là !Les performances de lasont tout bonnement explosives ! En effet, un processeur Kirin 960 est de la partie accompagné par 4 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage. Grâce à la puce graphique Mali-G71 MP8, la plupart des jeux gourmands tourneront avec une fluidité optimale. Globalement, cet exemplaire de la marque chinoise peut effectuer n'importe quelle tâche sans broncher. La partie photo est un peu moins sensationnelle même si vous pourrez réaliser des clichés convaincants grâce au capteur 13 mégapixels placé au dos de l'appareil.Cette tablette tactile signée Huawei a tous les éléments en main pour vous offrir une expérience optimale à presque tous les niveaux. Si vous voulez naviguer sur internet, jouer, lire ou encore écouter de la musique, elle répondra parfaitement à vos attentes. N'hésitez pas à vous emparer de cette promotion avant qu'elle ne disparaisse.