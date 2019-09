🔥 Moins 200€ sur le PC portable Huawei MateBook D pour la rentrée !

Le Huawei MateBook D en promo sur Amazon

Les caractéristiques du PC portable

C'est donc sur le site français d' Amazon que l'on peut se procurer leen promo. Vendu normalement à 799€, le PC portable voit son prix baisser à 599€ ; soit une remise immédiate de 200€. Nous ignorons la date de fin de l'offre promotionnelle. Donc un conseil : ne tardez pas trop !Au vu du prix élevé de l'appareil, Amazon France propose de payer le PC portable en 4 fois sans frais ; soit 4 mensualités de 149,75€ chacune. Et pour rappel ou à titre d'information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile.Après avoir évoqué la promotion du PC portable, passons désormais aux caractéristiques du Huawei MateBook D.Il dispose d'un écran Full HD de 14 pouces avec taux d'occupation de l'écran de 81%, d'un processeur Quad-Core AMD Ryzen 5 2500U, d'une carte graphique Radeon Vega Graphics, d'une batterie longue durée de 57.4Wh (pour une autonomie vidéo de 7 heures en continu), d'un son Dolby Atmos et 4 haut-parleurs stéréo, de 8 Go de RAM, de 256 Go d'espace de stockage en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Home.Pour la connectique, on retrouvera un port USB 3.0 Type-A, un port USB 2.0 Type-A, un port de charge USB-C et un port HDMI.Enfin, le PC portable est fourni avec une garantie de deux ans.