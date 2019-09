🔥 Amazon Prime Student : l'abonnement Prime à seulement 24€/an pour les étudiants !

Un abonnement Prime exhaustif

Une réduction exceptionnelle pour les étudiants

L'abonnementest aujourd'hui un des plus complets du marché. Pour un prix de base de 49€ par an, vous bénéficiez de la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur tous les articles éligibles, mais pas seulement. Amazon dispose également d'un service de streaming musical,et d'un service de SVOD,et l'abonnement vos y donne un accès complet.N'oublions les autres services annexes : vous aurez droit à un abonnement gratuit à une chaîne sur, à un stockage illimité de vos photos sur le cloud, et vous aurez même accès à toutes les ventes flash de la plateforme une demi-heure avant les non-abonnés. Passons maintenant à la description de l'offre pour les étudiants.L'abonnementdispose d'ordinaire d'un mois d'essai gratuit et sans engagement. Désormais, si vous êtes étudiant vous aurez droit à 90 jours d'essai gratuit. Mais ce n'est pas tout ! Amazon vous offre également un remise supplémentaire sur le prix à l'année, en faisant chuter le prix base de 49€/an à seulement 24€/an soit 50% de réduction !Pour profiter de cette offre, il vous suffit de présenter votre adresse mail scolaire fournie par votre école ou université. Dans le cas ou celle-ci n'est pas reconnue pas de panique, vous aurez seulement besoin d'un certificat de scolarité et de votre carte d'étudiant.Vous avez maintenant toutes les informations alors si vous êtes étudiant, c'est le moment. Sinon vous connaissez sûrement un ou une étudiant(e) alors n'hésitez pas à partager !