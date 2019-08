🔥 Ecouteurs Bluetooth Jabra Elite Active 65t en promo chez Amazon

Les écouteurs Jabra Elite Active à 116€

Des écouteurs adaptés au sport

Ces écouteurs intra-auriculaires sont vraiment légers (20 grammes seulement) et très confortables. Ils se fixent dans les oreilles et ne tombent pas, même dans les moments les plus actifs de la journée.Parfaits pour les sportifs, ils vous permettent d'écouter de la musique tout au long de la journée dans fil, simplement connectés en Bluetooth à l'appareil émetteur. Vous pouvez ainsi vous éloigner de la source et être complètement libres de vos mouvements. Grâce à son autonomie de 5h en écoute continue et son étui de recharge allant jusqu'à 15h sans branchement. Les Jabra Elite Active fonctionnent avec un égalisateur connecté à l'application Jabra Sound+, ce qui vous permet de personnaliser le son de vos écouteurs depuis votre smartphone.En plus de diffuser du son, les écouteurs Jabra Elite Active sont équipés de capteurs de mouvements qui enregistre vos mouvements. Les écouteurs sont complètement résistants à l'eau et à la poussière afin que la transpiration ne soit pas un problème pour l'utilisateur.Les Jabra Elite Active ont un système de protection contre le bruit du vent et contre le bruit ambiant. Une fonction HearThrough vous permet cependant de ne pas être complètement coupé de votre environnement et d'entendre les bruits qui vous entourent d'une simple touche sur l'écouteur. Les commandes tactiles facilitent l'utilisation des écouteurs. De plus, les écouteurs Jabra Elite Active sont certifiés compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant afin de pouvoir contrôler vos autres objets connectés depuis vos écouteurs. Obtenez ces écouteurs à 116€ seulement et profitez au plus vite de tous ces avantages !Comptez cependant 6€ de plus pour la livraison et un délai d'environs 3 semaines. Commandez dès maintenant pour être livrés au plus vite sur Amazon.