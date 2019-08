🔥 Bon plan Amazon : Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 38€ au lieu de 57€

Une clé rapide et efficace

La clé universelle par excellence

C'est toujours le géant américain Amazon qui s'occupe de nous ravir avec ses bons plans. Bien entendu, la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine mais aussi pour toute réception dans un point retrait. Autre excellente nouvelle, la garantie de cette clé est valable pendant cinq ans ! Vous serez donc couvert pendant un moment si vous rencontrez un problème avec cet article. Maintenant, évoquons les possibilités offertes par ce produit de grande qualité.Déjà, comme vous pouviez vous en douter, il s'agit d'une clé USB 3.0. Vous pourrez donc transférer des fichiers très rapidement. Le fabriquant évoque même une rapidité dix fois supérieure à celle des modèles pourvus en USB 2.0. L'espace de stockage mis à votre disposition est très conséquent puisque vous pourrez stocker jusqu'à 256 Go de données. Il peut s'agir de documents, de vidéos, des photos ou même de logiciels. Vos fichiers personnels pourront vous suivre partout grâce à ce périphérique.En plus de pouvoir transférer un film en moins de 40 secondes (estimation fournie par Sandisk), cette clé USB 3.0 intègre le logiciel SanDisk Secure Access. Ce dernier vous permettra de paramétrer un mot de passe et même de crypter vos fichiers afin de les protéger. Vos données seront clairement en sécurité. Enfin, la plupart des ordinateurs sont compatibles avec cet article du moment qu'ils sont pourvus d'un système d'exploitation Windows Vista (ou supérieur) et Mac OS X v10.6 (ou supérieur).Cetterépondra à toute vos attentes. Elle accueillera sans broncher des centaines de fichiers avant d'arriver au bout de ses capacités. À un tel prix, vous trouverez difficilement mieux. De plus, son design est extrêmement compact ce qui vous permettra de la transporter partout avec vous (attention à ne pas la perdre tout de même). Bref, c'est du tout bon !