🔥 Bon plan : carte SanDisk microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 29,80€ au lieu de 43,98€

Une MicroSD compatible Nintendo Switch

Une petite manipulation et c'est bon

C'est encore une fois Amazon qui nous permet de découvrir cette bonne affaire. Nous allons rapidement faire le tour des modalités puisque la livraison est gratuite en France métropolitaine. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous recevrez votre commande en un jour ouvré. Vous pouvez activer votre essai gratuit de 30 jours ou bien souscrire à un abonnement dont le tarif est fixé à 49€ par an.Cettepossède un espace de stockage de 128 Go. Sa vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s, ce qui est idéal pour charger vos jeux rapidement. En effet, aucun ralentissement n'est à signaler du côté des titres stockés sur ce périphérique. Cette carte vous dépannera donc pour faire de la place sur la mémoire interne de la console. Le périphérique peut accueillir des jeux mais aussi des données supplémentaires comme des captures d'écran par exemple.Pour terminer, précisons aussi que ce modèle possède un design très sympathique grâce à sa couleur rouge. Le champignon de Mario est également dessiné sur une des façades de la carte. Un objet qui plaira sans doute aux amoureux de la marque japonaise. Si vous avez besoin d'aide pour placer la carte microSD dans votre Nintendo Switch, nous vous invitons à consulter notre tutoriel à cette adresse Bref, il n'y a pas grande chose à ajouter au sujet de la. Si cette version est trop onéreuse, vous pouvez toujours vous rabattre sur le même modèle avec 64 Go d'espace de stockage pour une vingtaine d'euros. Il s'agit d'un accessoire indispensable pour votre Nintendo Switch tant les jeux prennent de plus en plus de place.