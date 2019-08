🔥 Bon plan Amazon : 2 enceintes Q.Acoustics QA3010 à 150€ au lieu de 219€

Enceintes Q.Acoustics 3010 à 150€

Le meilleur rapport qualité-prix du sound system

Les enceintes Q.Acoustics sont des basses 100mm avec une réponse en fréquence de 68Hz - 22kHz. La qualité du son de ces enceintes vous en permettront un usage illimité pour la musique mais seront aussi parfaites pour l'aménagement d'un home-cinéma. Le son est absolument fantastique: équilibré, avec des aigus éclatants et des basses propres.Visuellement, ces enceintes sont plus que satisfaisantes : leur design classique et épuré en fait des objets de décoration qui se fondent dans le décor. Malgré leur petite taille, l'enceinte a une amplitude performante qui suffira sans problème dans une pièce de taille moyenne. Pour exploiter complètement leurs capacités, vous pouvez fixer les enceintes en hauteur sur un pied, ou au mur. Q.Acoustics propose à cet effet plusieurs accessoires de fixation.La première enceinte est un haut-parleur médium-graves de 10cm de diamètre, recouvert d'une membrane en kevlar. Le filtre amélioré donne des basses sans accroches, et un son vif. La deuxième est un haut parleur tweeter destiné aux sons plus aigus est super puissant et garantit une dispersion optimale des ondes sonores. Bref, ces enceintes sont une excellente affaire à ce prix réduit.Pour 150€, elles proposent le meilleur de la technologie du son pour une restitution parfaite dans des pièces moyennes. Elles sont compactes et assez légères (4kg environ). Amazon offre la livraison en France métropolitaine, et vous permet de payer en plusieurs fois. Alors on ne se pose plus de question et on opte sans attendre pour des enceintes au son impeccable.