🔥 Vente Flash Amazon : aspirateur robot iLife A6 à 153,99€ au lieu de 209,99€

Vente Flash: Le robot aspirateur ILIFE A6 à 153€ sur Amazon

À lire aussi : Aspirateur robot, notre comparatif

La puissance et l'autonomie à l'honneur

Avec les aspirateurs robots , vous pouvez compter sur votre robot pour aspirer votre maison sans avoir besoin de votre surveillance. L'A6 est un robot ultra mince (7cm seulement) qui saura se faufiler là où la poussière s'accumule. Les deux brosses différentes garantissent un nettoyage en profondeur sans craindre l'enrayement. La brosse à poils attrape toutes les poussières tandis que la brosse caoutchouc enlèvera facilement les poils d'animaux des sols durs. Surtout, cette dernière est beaucoup plus facile à nettoyer.Si c'est votre premier aspirateur robot et que vous hésitez à le laisser travailler en votre absence, sachez que ses capteurs l'empêchent de buter contre vos meubles ou encore de tomber dans les escaliers. Cependant, il peut monter sans effort sur les petits tapis pour les aspirer à leur tour. Il ne soulève pas non plus de poussière en nettoyant.Contrairement à beaucoup d'aspirateurs robots qui doivent se recharger régulièrement (même pendant les tâches), le ILIFE A6 a une autonomie de 100 minutes de travail, soit amplement le temps d'achever un nettoyage global. La télécommande vous permet de programmer un mode automatique qui se déclenchera en votre absence. Toutefois, si vous êtes présent lors de l'utilisation, vous serez agréablement surpris par le peu de bruit que cet aspirateur robot émet. Cette caractéristique reste des plus agréables. Si vous voulez l'empêcher d'accéder à une pièce, vous construisez un mur virtuel en déposant une bande magnétique fournie avec l'aspirateur sur le coin du mur.Ce robot haut de gamme est puissant et laisse les surfaces vraiment propres. Le top, c'est qu'il est garanti 2 ans et livré en 1 jour ouvré. Bref, si vous voulez vraiment vous faciliter la vie, optez pour ce petit bijou. Vous ne serez pas déçus, promis! div class="row">