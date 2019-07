🔥 Amazon Prime Day : Casque gaming Logitech G430 à 29,99€ au lieu de 56,89€

Logitech G430 à petit prix

Une carte son pour une excellente immersion

Incontournable dans l'univers gaming, Logitech propose généralement des périphériques haut de gamme encensés par la critique, des produits que nous mettons d'ailleurs régulièrement à l'épreuve chez Clubic, via nos différents tests et comparatifs Aujourd'hui, pour la dernière ligne droite de l'Amazon Prime Days, nous vous avons dégoté un casque gaming qui, malgré son petit prix et qu'il ne soit pas vraiment récent, conserve encore de bons arguments pour les gamers, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément envie de casser leur tirelire tout en profitant d'un casque de bonne qualité.Le casque gaming Logitech G430, proposé ici avec un prix très léger de 29.99€, est tout simplement l'un des casques les plus vendus par le fabricant suisse ces dernières années. Ergonomique, léger, pliable et confortable, il offre une qualité sonore tout à fait satisfaisante pour du gaming avec un son surround 7.1 Dolby Headphone qui tient toutes ses promesses en jeu. Son micro en col de cygne, repliable lorsqu'il n'est pas utilisé, profite d'un système anti-parasite qui permet de réduire les bruits de fond qui sont souvent assez dérangeants pour vos coéquipiers.Le Logitech G403 est livré avec une petite carte son qui se connecte en USB à votre PC. Elle permet de profiter d'une très bonne expérience audio en jeu, aussi bien concernant le rendu sonore que la prise de son via le micro.Compatible également avec les consoles de jeux comme la PS4, la Xbox One ou la Nintendo Switch, ce casque peut aussi se connecter simplement via son long câble mini-jack de 3 mètres. Il est par ailleurs équipé d'une télécommande qui permet de régler le volume via une molette, ainsi que de couper le micro grâce à un interrupteur.Enfin, le tout est paramétrable sur ordinateur grâce au logiciel conçu par Logitech. C'est avec lui que vous serez en mesure de gérer le son surround 7.1, le volume du micro ou encore d'accéder à un égaliseur avancé permettant de régler le son selon vos besoins.À seulement 29.99€ pour ces dernières heures de ce Prime Day, Amazon risque encore de faire quelques heureux d'ici ce soir, notamment avec ce casque Logitech G430 qui a largement fait ses preuves et a encore de quoi séduire !