🔥 Amazon Prime Day : Trottinette électrique ION E-Lite à 99,99€ au lieu de 240€

Les caractéristiques de la trottinette électrique ION E-Lite

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc Amazon France qui invite ses membres Prime à se procurer la trottinette électrique ION E-Lite à seulement; soit 140 euros moins cher par rapport à son prix de base. Le site e-commerce permet à ses clients de payer le produit en 4 fois sans frais, ce qui correspond à 4 mensualités de 24,99 euros chacune. Et en ce qui concerne la livraison, celle-ci est offerte à domicile.Pour rappel, le site e-commerce propose un mois gratuit et sans engagement pour son programme Prime.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques de la trottinette électrique. Excellente alternative aux modes de transport urbains. cette trottinette électrique convient aux adultes et aux jeunes.La ION E-Lite dispose d'une vitesse maximale de 16 km/h (pour une autonomie de 8 km), d'un moteur de 250 W, d'une batterie de 24 v-2.2Ah, de deux roues de 6,5" (165 mm), d'une suspension avant, de feux avant à LED, d'un cadre en aluminium et d'un écran LCD. Pliable en une seconde, pratique et légère (9 kg), la trottinette électrique possède 3 modes d'assistance, à savoir : 6 km/h, 15 km/h et 20 km/h.