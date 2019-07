🔥 Kindle, Echo, Fire TV : les meilleures offres sur les produits Amazon pour les Prime Day

Prime Day : les produits Amazon aussi en promotion

Découvrez nos 5 offres sur les produits Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesAprès tout,aurait bien tort de ne pas profiter de son événement pour mettre en avant ses propres produits. En plus d'une multitude d'articles soldés du côté des jeux vidéo, des smartphones ou même des ordinateurs, leest bien pratique pour équiper votre domicile de nombreux appareils connectés sans détruire votre budget. Nous rappelons au passage que ces tarifs revus à la baisse sont uniquement valables pour les abonnés Amazon Prime. Vous pouvez donc activer vos 30 jours gratuits dès à présent ou bien opter pour un abonnement à 49€ par an. Une multitude d'avantages seront alors mis à votre disposition comme la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Il faut bien l'admettre, le site américain spécialisé dans la vente en ligne possède un catalogue de produits conçus par ses soins très complet. Ainsi, il aurait été assez long et fastidieux pour nous de tous les lister. Nous avons donc choisi d'en présenter cinq de manière détaillée. Vous trouverez dans cette sélection une liseuse, des enceintes connectées et d'autres périphériques bien utiles. Pour découvrir toute la gamme des articles d'Amazon, utilisez le lien ci-dessous. À présent, passons aux appareils sélectionnés.Débutons avec l'. Notez qu'il sera de retour en stock uniquement à partir du 18 août prochain. Vous pourrez donc utiliser votre voix pour demander à Alexa de lancer de la musique via des applications comme Deezer, Spotify ou encore Amazon Music. Bonne nouvelle à ce niveau puisque vous bénéficierez de 90 jours offerts à Amazon Music Unlimited suite à cet achat. Vous aurez aussi la possibilité de consulter la météo, l'actualité, allumer la lumière et régler votre thermostat (uniquement avec les appareils compatibles). Ce modèle arbore une texture en tissu du plus bel effet et son bandeau lumineux vous informera de l'état de l'en temps réel. Bref, une excellente enceinte connectée à petit prix.Passons maintenant à la. Avec cette tablette destinée à la lecture, vous aurez accès à des millions de livres et journaux parmi le catalogue mis à votre disposition. Les abonnés Amazon Prime peuvent consulter plus de mille ouvrages en illimité. Pour ce qui est de la liseuse en elle-même, elle possède un écran 6 pouces sans reflets. Le confort de lecture sera donc optimal en intérieur comme en extérieur. Plusieurs fonctionnalités seront à votre disposition comme le fait de pouvoir surligner des passages, zoomer dans le texte, traduire des mots et même chercher des définitions.Place à l'. Il vous permettra d'accéder facilement à environ 4000 applications comme Netflix, Prime Video et même YouTube (qui fait son grand retour ). Grâce à la télécommande fournie , vous pourrez naviguer en toute simplicité dans les menus. Pour utiliser le, vous devrez seulement le placer sur le port HDMI de votre appareil. Notez que le processeur offre une qualité de streaming optimale et que ce modèle possède une mémoire interne de 8 Go. Vous aurez donc la possibilité de jouer à des titres célèbres (Crossy Road, Pac-Man...) et regarder de nombreuses séries / films. Les abonnés Amazon Prime peuvent par exemple visionner tout le contenu de Prime Video en illimité.Nous approchons de la fin avec. Alexa est toujours de la partie pour écouter de la musique, consulter des informations, programmer des alarmes et même passer des appels. Avec ses sept microphones embarqués, ce modèle n'aura aucune difficulté à capter votre voix même si vous vous trouvez à l'autre bout de la pièce. Le contenu que vous désirez écouter sera donc accessible facilement puisqu'il vous suffira de le demander.Enfin, terminons sur l'. Cet appareil très utile vous permettra de rendre n'importe quelle enceinte compatible avec Alexa en passant par le Bluetooth ou bien par un câble audio 3,5 mm. Ensuite, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités des enceintes présentées précédemment : lancer de la musique, programmer un minuteur, recevoir vos appels... Bref, un produit vraiment idéal si vous avez déjà une enceinte et que vous ne voulez pas trop investir.Cette sélection touche donc à sa fin. Vous allez devoir vous dépêcher car l'se termine ce soir. Bon shopping à toutes et à tous !