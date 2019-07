🔥 Amazon Prime Day : Disque SSD Sata III SanDisk Ultra 3D 1To à 99,99€ au lieu de 189,99€

SSD SanDisk Ultra 3D : créez de l'espace

À lire aussi : Disque dur, notre comparatif

C'est bientôt la fin, alors faites vous plaisir

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCommençons ce bon plan délicieux avec quelques petites informations qui vous seront bien utiles avant de dégainer la carte bleue. Tout d'abord, nous rappelons encore une fois que cette offre (et une bonne partie de celles de l'Amazon Prime Day) est. Ainsi, nous vous conseillons d'utiliser votre essai gratuit de 30 jours dès maintenant. Sinon, vous pouvez toujours payer 49€ pour un abonnement d'un an. Quoi qu'il en soit, la livraison de ce produit sera offerte (à votre domicile ou à un point retrait) et le paiement en quatre fois, soit 24,99€ par échéance, répond également présent. Vous savez tout au sujet des modalités de cette bonne affaire, passons à la suite.Nous sommes donc en présence d'un. Il possède une capacité de stockage de 1 To pour accueillir toutes vos données. Il permettra aussi d'améliorer drastiquement les performances de votre ordinateur puisqu'il peut monter jusqu'à 560 Mo/s en vitesse de lecture et 530 Mo/s en écriture. La technologie nCache 2.0 est présente pour booster toujours plus cette vitesse qui caractérise chaque modèle de SSD. Globalement, les performances sont stables et excellentes. L'installation de cet exemplaire est également très facile.Même si ce modèle de SSD signé SanDisk est sorti il y a deux ans dans nos contrées, il est encore aujourd'hui un des meilleurs modèles à destination du grand public. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce produit, si ce n'est que c'est le moment ou jamais pour vous procurer ce SSD qui a su faire ses preuves. SanDisk propose toujours des supports de stockage de qualité et ce disque ne fait clairement pas exception. Pour en finir avec les détails, précisons que la garantie est valable pendant deux ans.Restez bien à l'écoute sur Clubic pour ne rater aucune promotion de cet. Vous avez encore quelques petites heures pour sauter sur les bons plans de notre rubrique avant qu'ils ne disparaissent.