🔥 Offre exclusive Prime Day : Bose Solo 5 Barre de son TV à 169€ au lieu de 279,95€

Un son riche et profond signé Bose

Un appareil grand public pour un son réglé selon vos envies

Bose est l'un des constructeurs experts du son les plus célèbres et réputés du monde. La firme américaine n'a plus à démontrer son expertise de la discipline et le prouve encore avec la barre de son Solo 5, qui vous apporte la signature Bose au dessous de votre télévision. D'une taille et d'un poids tout à fait convenable (10 centimètres de long, 4 de hauteur et 1,69 kg à la pesée), cet appareil compact est équipé de deux haut-parleurs vous offrant une expérience stéréo enveloppante qui met en avant les voix et les différents sonores. Vous n'êtes plus spectateurs mais bien acteurs du film. Très simple à installer, il suffit de la relier grâce à un câble audio optique, coaxial ou analogique, selon vos préférences. Elle peut être posée sur le meuble TV mais également fixée au mur si votre téléviseur est lui même suspendu. C'est vous qui décidez, le son restera quant à lui tout aussi exceptionnel. Enfin un petit mot sur la télécommande, indispensable pour régler le volume de l'appareil (et ne pas faire de vos voisins vos meilleurs ennemis). Bose a inclus un bouton permettant de régler à la volée l'intensité des basses, afin de les réduire lors d'une émission ou au contraire de les faire rugir durant les scènes les plus explosives des films hollywoodiens. A seulement 169€ durant les Prime Days, la barre de son Bose Solo 5 est un achat tout simplement indispensable pour renforcer l'immersion dans vos films et séries favoris.