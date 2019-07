🔥 Amazon Prime Day : Logitech G502 Souris gaming à 39,99€ au lieu de 89,99€

Une bête bien faite

Vivacité et précision

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesa maintes fois prouvé qu'il maîtrisait son sujet en terme de souris de gaming. C'est encore tout à fait le cas avec la G502 Proteus Spectrum. Le mulot au pelage noir et au design viril assure une excellente prise en main. Conçu pour les gamers assidus, l'accent est mis sur le confort grâce à un revêtement texturé de bonne qualité.Le poids de l'accessoire est réglable tout comme son équilibre qui se module facilement. Côté dimension, la souris fait 7,5 x 4 x 13,2 cm. Avec ses 11 boutons programmables, le rongeur est très personnalisable pour s'adapter facilement à différents types de jeux. Son éclairage RVB a lui aussi été conçu pour s'adapter : il peut ainsi offrir jusqu'à 16,8 millions de couleurs différentes.La G502 Proteus Spectrum de gaming est une souris vive qui réagit aux moindres de vos mouvements pour un accompagnement vraiment fluide et des expériences de jeu toujours plus immersives. Son capteur optique est d'une précision réellement convaincante qui peut pousser de 200 jusqu'à 12 000 ppp. Précise et fiable, cette souris sera bientôt votre meilleure alliée pour vous accompagner aux niveaux supérieurs. Elle comprend les données USB : 16 bits/ax avec un taux de rapport USB de 1 000 Hertz.