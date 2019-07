🔥 Amazon Prime Day : nouvelle baisse de prix sur le Samsung Galaxy S10e !

Prime Day : prix fou pour le Samsung Galaxy S10e

Concernant la partie photo, le Galaxy S10e embarque deux capteurs au dos, l'un principal de 12 mégapixels et l'autre dédié au zoom optique 2x de 16 mégapixels. Il permet de prendre des photos de jour comme de nuit, grâce à des modes permettant la prise de vue en basse lumière, ainsi que le mode portrait, très prisé aujourd'hui avec l'indispensable effet de flou d'arrière-plan pour sublimer vos proches.Le tout est supporté par une très large batterie de 3100 mAh , qui offre une journée d'utilisation polyvalente, voire plus encore selon les applications que vous utilisez. Pour ne jamais tomber à court de batterie, il dispose comme tout bon smartphone de la recharge sans-fil. Posez le sur une base dédiée et continuez vos activités pendant que votre S10e charge tranquillement, prêt à vous accompagner pour une nouvelle journée.