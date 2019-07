🔥 Amazon Prime Day : Bang & Olufsen Écouteurs Bluetooth à 169,99€ au lieu de 299,99€

Ban & Olufsen en promotion

Réduction Amazon Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour profiter de votre musique et de vos podcasts partout, mais aussi pour répondre au téléphone, rien de tel que des écouteurs bluetooth sans fil . Ces petits appareils haut de gamme Bang & Olufsen permettent une écoute en toute liberté, pour pratiquer un sport ou vous balader tranquillement, sans être ennuyé par des fils qui s'accrochent à vos vêtements et rendent l'utilisation moins confortable.La qualité sonore d'un niveau supérieur ainsi que le toucher du son propre à la marque, vous permettront d'apprécier les plus beaux moments de vos musiques préférées. Les commandes tactiles se mémorisent en un rien de temps pour vous permettre de changer de chanson comme de répondre à vos appels, modifier le volume ou même activer les commandes vocales sans avoir à utiliser le boîtier.La batterie permet de profiter d'une écoute de 4 heures après les avoir rechargés. Le superbe boîtier de rangement en cuir véritable qui est fourni avec les écouteurs se transforme en chargeur pour deux sessions de charges supplémentaires de 4 heures chacune. Les écouteurs intra-auriculaires allient le design à un confort maximal pour que vous puissiez vraiment profiter de vos moments de détente en leur compagnie, tout en restant élégant.Comme pour les autres produits, ces écouteurs sont accessibles à ce prix uniquement aux abonnés Prime. Si vous êtes intéressés, il n'est pas trop tard pour en profiter. Vous pouvez vous abonner dès maintenant pour un mois d'essai gratuit et sans engagement.Grâce à vos avantages Prime, vous bénéficierez de la livraison en accélérée et pourrez ainsi profiter de vos précieux écouteurs au plus vite !