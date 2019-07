🔥 Amazon Prime Day : Sonos Play:1 Enceinte sans-fil à 149€ au lieu de 229€

80€ de réduction pour les membres Prime

Une enceinte compacte et un son puissant

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesIl faut donc se rendre chezpour se procurer l'enceinte sans filà 149€, soit 80€ de remise par rapport à son prix initial. L'offre est réservée uniquement aux membres Amazon Prime. Si vous n'avez pas encore adhéré au programme Prime du site marchand, sachez que vous pouvez profiter du mois gratuit sans engagement Pour rappel, la livraison du produit est gratuite à domicile.Disponible dans son coloris noir ou gris, la Sonos Play:1, qui est très puissante malgré sa taille (12 x 12 x 16,2 cm), dispose notamment d'un haut-parleur hifi connecté pour diffuser votre musique préférée à partir de votre téléphone (iPhone, Android), de votre tablette et de votre ordinateur PC/Mac.Compatible avec le service vocal Amazon Alexa, vous pouvez contrôler votre système audio Sonos avec la voix en connectant l'enceinte. Celle-ci fonctionne également avec les appareils Amazon Echo, Dot ou Spot. Avec l'enceinte, vous pouvez écouter de la musique en streaming via le Wifi et accéder à plus de 80 services de musique et plus de 100 000 radios internet, podcast, livres audio.Enfin, la Sonos Play:1 est fournie avec un câble d'alimentation, un câble Ethernet, un guide de démarrage rapide et des informations légales et de garantie.