🔥 Amazon Prime Day : Crucial SSD Interne BX500 960Go à 75€ (-53%)

Promotion Prime Day

Crucial BX500 à prix choc

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesInitialement vendu à 157,90 euros, ce puissant SSD interne avait déjà vu son prix passé sous la barre des 100 euros lors des soldes, mais jamais il n'avait été aussi bas. 75 euros pour une capacité de 960 Go, c'est une véritable affaire.N'hésitez pas trop longtemps si votre PC a besoin d'un coup de fouet avant de partir en vacances, les réductions du Prime Day ne durent que jusqu'à demain et le nombre d'articles restant est limité. Avec l'offre du géant américain vous pourrez en plus bénéficier de la livraison en accélérée sur tous vos achats. Si vous n'êtes pas encore membre Prime, profitez vite de l'offre d' un mois gratuit sans engagement Lede Crucial est un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Avec son temps de chargement réduit, il est jusqu'à 300% plus rapide qu'un disque dur ordinaire. Le SSD améliore la vitesse de démarrage de votre ordinateur qui sera globalement plus en forme pour vous permettre de travailler ou de naviguer sans perdre de temps à attendre.Le petit appareil fait 2,5 pouces et possède une interface SATA de 6.0 Gb/s. Sa vitesse de lecture est de 540 Mo par seconde tandis que sa vitesse d'écriture est de 500 Mo/s. Pour ne rien gâcher, la puissance énergétique du disque dur a été repensée pour accroître l'autonomie de la batterie. Le SSD Crucial BX500 est garanti 1 an.Pour être au courant des meilleures promos du Prime Day, pensez à consulter les bons plans repérés spécialement par Clubic pour cet événement commercial qui peut vous faire faire des économies.