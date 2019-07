🔥 Prime Day : SanDisk, Samsung, Crucial, tous les bons plans SSD et stockage !

Prime Day : notre sélection pour un stockage à prix réduit

SanDisk Ultra 3D 1To

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 Go

SSD WD Black NVMe SN750

Les disques durs externes en promo pour le Prime Day

SSD externe Samsung T5

Disque dur externe Seagate 8 To

SSD interne Crucial MX500 2 To

Faire le plein de téraoctets tout en économisant de précieux euros, c'est l'objectif ! Voici donc notre sélection des meilleures promotions sur les disques durs et SSD :

Commençons notre petit tour d'horizon des meilleures affaires dans la catégorie stockage avec ce

D'une capacité de 1 To, ce SSD profite des technologies 3D NAND et nCache 2.0 pour atteindre des performances de haute volée. Véloce et de conception sérieuse, une constante chez SanDisk, ce SSD vous permettra de littéralement franchir un cap une fois installé dans votre PC fixe ou portable. Avec une vitesse de lecture pouvant atteindre 560 Mo/s et 530 Mo/s en écriture, votre ordinateur exécutera programmes, applications et jeux en une fraction de seconde, ce qui sera particulièrement confortable pour profiter d'un système d'exploitation accéléré, de jeux vidéo gourmands en ressource, ou pour faire de la retouche photo, du montage vidéo, de la MAO ou toutes autres activités demandant un minimum de performances.Bien entendu, ce SSD seul ne sera pas suffisant pour toutes les activités que nous venons de citer, processeur, carte graphique, mémoire vive, ou encore carte son pour les musiciens sont autant de produits à ne pas négliger.Livré avec sa suite de logiciels SSD Dashboard qui vous permettra de parfaitement gérer votre disque dur, notamment en suivant ses performances en temps réel, ce SSD Sandisk Ultra 3D d'une grande qualité grâce à sa résistance aux chocs et à la chaleur, est cédé ici et maintenant pour seulement 107,25€ au lieu de 189,99€. Décidément une affaire à ne pas louper !Toujours chez SanDisk, un fabricant dont la réputation n'est plus à prouver, nous vous proposons maintenant un stockage d'appoint spacieux et performant avec cetteGarantie 60 mois, ce qui est bel et bien une preuve de la conception solide du produit, cette clé USB sobre et compacte (seulement 9 grammes) fonctionne avec la norme USB 3.0, ce qui permet de transférer tous vos fichiers et documents dix fois plus rapidement qu'avec une clé standard en USB 2.0.Concrètement, les vitesses de transfert peuvent atteindre ici les 100Mo/s, ce qui signifie que vous ne perdrez plus votre temps à attendre inéluctablement la fin de transfert de vos fichiers les plus volumineux. Le temps d'attente est donc réduit ici à son minimum, un critère important et loin d'être un détail lorsque l'on se remémore les très longues et interminables minutes passez devant la barre de progression de transfert avec les générations précédentes de clés USB.Pour couronner le tout, cette clé est livrée avec le logiciel SanDiskSecureAcess. Il s'agit d'un programme qui vous permettra de sécuriser vos fichiers en utilisant un cryptage AES 128 bits, réputé pour sa fiabilité. Ainsi, même en cas de pertes ou de vol de votre clé, celle-ci est protégée par un mot de passe sans lequel il sera tout simplement impossible d'accéder à vos documents. Un argument de plus à mettre au compte de cette clé SanDisk, car, dans les faits, il n'est pas rare d'égarer une clé USB durant un déplacement.Malgré tout, il y a peut-être moins de chance de perdre ce modèle qu'un autre, tout simplement car son ergonomie a été pensée pour être transportée facilement. Comme vous pouvez le voir, elle dispose d'un petit espace qui permet de l'accrocher là où bon vous semble.De retour dans la catégorie SSD interne, nous vous proposons cette fois-ci un produit conçu et pensé pour vous apporter les meilleures performances gaming possible avec leSes caractéristiques sont en effet tout simplement ahurissantes, jugez-en par vous-mêmes : ses vitesses de lectures et d'écritures séquentielles peuvent atteindre respectivement 3470 Mo/s et 3000 Mo/s. C'est énorme et particulièrement adapté pour ceux qui utilisent des programmes très gourmands sur leur ordinateur ; c'est bien sûr le cas des nombreux jeux vidéo récents, mais aussi pour le montage vidéo ou d'autres activités qui requièrent de hautes performances.Dans les faits, ce SSD vous apportera un avantage certain compte tenu de ces performances qui sont tout bonnement 6 fois supérieures à celles d'un disque dur SSD classique. Ces performances incroyables sont rendues possibles grâce au standard NVMe, une technologie spécialement développée pour les disques durs SSD et la technologie Flash. La bonne nouvelle ? La plupart des cartes mères récentes peuvent accueillir ce disque et sa technologie, soit via un port M.2 ou dans un slot PCIe à l'aide d'un adaptateur.Disponible dans quatre versions différentes de 250 Go à 2 To, ce SSD au format M.2 peut également être livré avec un dissipateur thermique personnalisable. La version de 500 Go est proposée à 115,99€ au lieu de 134,99€, raison de plus d'opter et de profiter sans plus attendre de l'énorme gain de performance offert par l'interface NVMe.En complément, ce SSD WD Black SN750 est livré avec son tableau de bord qui permet de suivre l'état du SSD et de multiples paramètres. Voyons voir maintenant ce que nous réserve le Prime Day du côté des disques durs externes.Tout d'abord, notre équipe a déniché ce disquequi voit son prix chuter à 163,21€ au lieu de 179€, autant dire une bien belle réduction.D'une capacité de 1 To (mais disponible aussi en 250 et 500 Go, ainsi qu'en 2 To), ce SSD externe est équipé d'une mémoire Flash utilisant la technologie V-NAND et, pour un disque externe, il ne manque pas d'argument ! Atteignant des vitesses de transferts allant jusqu'à 540 Mo/s, le Samsung T5 est rapide, polyvalent, mais aussi très robuste.Facilement transportable grâce à son poids d'à peine 50 grammes et ses dimensions plus que raisonnables, ce SSD avec son interface USB 3.0, peut être connecté à de nombreux périphériques, même votre smartphone le reconnaitra ! Compatible Windows, MacOS et Android, il est également livré avec un câble USB Type-C vers A.Garantis 36 mois, le Samsung T5 se veut également résistant aux chocs grâce à son boitier de conception robuste. Enfin, Samsung a pensé à tout puisque le fabricant coréen propose ici une sécurité accrue grâce à un cryptage par mot de passe utilisant le chiffrement AES 256 Bits. En somme, un produit simple et efficace pour stocker et transporter vos fichiers les plus volumineux en toute sécurité.Besoin d'un espace de stockage externe conséquent en appoint de votre ordinateur ou de votre console de jeux ? Ceest peut-être la meilleure affaire du jour avec un rapport qualité/prix imbattable pour un disque comportant autant d'espace de stockage.S'incorporant facilement dans le décor grâce à son design sobre et élégant, ce HDD de 8 To signé Seagate vous fera profiter d'un espace d'un énorme espace de stockage pour une somme relativement modique puisque son prix vient de chuter à 149.99€. Outre ce grand espace et son prix mini, ce disque dur Seagate dispose de bien d'autres arguments en sa faveur : son installation est extrêmement facile aussi bien sur macOS que sur Windows puisque ce disque est Plug and Play et ne nécessite donc pas d'installation, il suffit de le connecter pour commencer à l'utiliser !Bien que sa vitesse de transfert n'atteint pas celle d'un SSD, ce disque profite tout de même de performances raisonnables puisqu'il est équipé d'une interface USB 3.0 SuperSpeed qui est par ailleurs rétrocompatible avec l'USB 2.0.Un disque dur parfait pour une utilisation multimédia par exemple, à connecter sur votre PC, TV, ou sur les consoles de dernière génération !Clôturons cette sélection avec un produit dont la popularité n'a cessé d'augmenter depuis sa commercialisation, et pour cause puisque la qualité proposée par le fabricant est toujours au rendez-vous. Il s'agit bien sûr dudisponible en quatre versions (250 et 500 Go, 1 et 2 To).La bonne affaire porte aujourd'hui sur la version 2 To qui voit son prix chuter à 174,90€, un tarif bas qu'il est assez rare de rencontrer lorsque l'on décide d'acquérir un SSD. Doté de la technologie NAND 3D de Micron, le MX500 est en mesure d'atteindre des vitesses d'écriture et de lecture de 560 et 510 Mo/s, des performances idéales pour booster un système d'exploitation et démarrer en une poignée de secondes, faire tourner des programmes gourmands, ou encore lancer des jeux vidéo.Les autres arguments de ce SSD Crucial ? Une garantie constructeur de 5 ans, une qualité de fabrication irréprochable, et tout simplement l'un des meilleurs moyens pour profiter de la mémoire Flash avec une utilisation sécurisée même contre les coupures de courant.De plus, les SSD proposés par Crucial sont très faciles à monter dans votre PC. Un petit guide d'installation est d'ailleurs fourni avec afin de vous guider pas à pas et monter ce SSD sans embuches.Le MX 500 est indiscutablement un produit essentiel pour profiter d'un système fluide et réactif et pour réaliser toutes vos activités quotidiennes sur votre ordinateur. Un indispensable !