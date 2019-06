⚡ Bon Plan : Casque Bluetooth à Réduction de Bruit Active Hybride à 62,99€ au lieu de 89,99€

Une promo qui fait du bruit !

Performances maximales

C'est l'incontournable géant Amazon qui a mis en ligne cette belle réduction. Pour la déclencher, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre panier. Vous avec jusqu'au 7 juillet prochain pour l'activer. Voici le code en question :. Pour en terminer avec les modalités, sachez que la livraison est gratuite en France métropolitaine.Ce modèle embarque la technologie de réduction de bruit active hybride. Le son basse fréquence sera ainsi nettement diminué (jusqu'à 96%) et vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute optimale dans n'importe quel environnement, comme les transports en commun par exemple. De plus, ce casque TaoTronics est très agréable à utiliser grâce à son serre-tête ajustable, ses coussins ultra-doux ou encore son axe de rotation de 90°.Les deux haut-parleurs embarqués fournissent une qualité sonore exceptionnelle via ses basses puissantes. Vos appels seront aussi très clairs grâce au microphone à réduction de bruit embarqué. La recharge rapide est également d'actualité puisque vous pourrez recharger votre appareil en seulement 45 minutes. L'autonomie sera alors d'environ 30 heures.