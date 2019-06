⚡ Bon Plan : chargeur solaire portable à 37,49€ au lieu de 49,99€

25% de remise à saisir rapidement

Un point sur les caractéristiques du chargeur solaire portable RAVPower

Affiché en temps normal à 49,99€ sur Amazon,Vous réalisez donc une belle économie de 12,50€, soit 25% du prix total. Mais il faut vite en profiter ! Le coupon de réduction est en effet valable jusqu'au 7 juillet 2019.Que vous ayez un smartphone ou une tablette, le chargeur solaire portable RAVPower saura pallier tous vos problèmes de batterie. Avec sa capacité impressionnante de 25000 mAh, cette batterie externe est en effet capable de recharger les plus gros appareils.Équipé notamment d'une sortie Quick Charge, USB-C et iSmart, le chargeur solaire de RAVPower autorise un rechargement rapide des appareils compatibles. Pour ceux et celles qui sont pressés, il est même possible de charger trois appareils en même temps jusqu'à 5V / 6,4A.Pour avoir une idée de ses performances, sachez que le chargeur RAVPower peut remplir jusqu'à 9 fois la batterie d'un iPhone 8 ; 5,6 fois celle d'un Samsung Galaxy S8 ; ou encore 3,3 fois celle d'un iPad mini 4.Enfin, le chargeur solaire portable RAVPower est fourni avec un câble de chargement Micro-USB et et un guide d'utilisateur.