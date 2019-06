⚡ Bon Plan : Vidéoprojecteur 3800 Lumen à 59,49€ au lieu de 76,99€

Projetez vos envies

Comme au cinéma

C'est donc chez Amazon que nous allons pour la mise en ligne de cette belle réduction. Ce vidéoprojecteur présente de nombreux avantages comme par exemple sa qualité d'image optimale en Full HD. La luminosité des couleurs comme des blancs a été nettement améliorée par rapport aux modèles précédents. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisqu'il s'agit d'un exemplaire mini et donc facilement transportable. Bien entendu, ce n'est pas tout !Ainsi, ce vidéoprojecteur est très facile à prendre en main et peut se connecter à une multitude d'appareils comme une télévision, une console de jeu, un smartphone ou encore un ordinateur portable. Vous trouverez des interfaces HDMI, USB, carte TF, VGA et AV. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour avoir des sensations proches de celles que vous pouvez ressentir au cinéma. Avec un écran pouvant atteindre 170 pouces et les deux haut-parleurs intégrés puissants, vous serez dans des conditions optimales.Puisqu'il s'agit d'une vente flash, les stocks sont très limités. La livraison est gratuite en France métropolitaine et la garantie est valable pendant 3 ans.Plus deClubic :