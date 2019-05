🔥 Console Nintendo Switch avec paire de Joy-Con à 269,99€ chez Amazon

Switchez vous la vie !

Le pack proposé par Amazon contient. Ce bundle simple, basique mais efficace fera le bonheur de petits et grands. Il suffira de le brancher à votre TV via le cable HDMI fourni et de vous équiper des jeux qui vous plairont. Rappelons à nos lecteurs que ladispose déjà d'un line up de jeux plus que généreux avec les plus grandes licences de Nintendo comme Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Yoshi's Crafted World ou encore Pokémon Let's Go Pikachu / Évoli.Tout l'intérêt de la bécane réside dansou d'affronter un ami avec le mode multijoueur local à l'aide d'un deuxième Joy-Con.