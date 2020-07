Soldes Amazon : amateurs de littérature, profitez de 13% de réduction sur la liseuse Kindle

Quand on évoque les liseuses numériques, un nom ressort immédiatement dans la conversation : Kindle. Comme le Walkman ou l'iPod en leur temps, le Kindle est devenu un nom commun et un succès fulgurant pour Amazon, plus connu pour sa boutique en ligne que pour ses produits.

Et pourtant la liseuse Kindle est un produit remarquable de légèreté et de simplicité. L'appareil est extrêmement compact avec des dimensions équivalentes à celles d'un livre de poche. Son poids dépasse à peine les 100 grammes et se glisse facilement dans votre sac ou dans votre valise.

Et pourtant, malgré son poids plume, le Kindle peut emmener avec lui des milliers de livres au format numérique grâce à ses 4 Go de stockage interne. Pour les récupérer il suffit tout simplement de lier son appareil, lors de la configuration, à son compte Amazon. La boutique de livres numériques Kindle est accessible directement depuis la liseuse, mais également depuis n'importe quelle page du site Amazon. Dès l'achat validé, le livre est automatiquement téléchargé sur votre appareil. On a pas fait plus simple.