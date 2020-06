Pack clavier et souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 900 à 29,99€

Compatible avec l'ensemble des systèmes d'exploitation Windows et Mac, le clavier et la souris du combo Wireless Desktop 900 sont des modèles sans fil qui devront être raccordés via un récepteur USB.

À propos du clavier de type AZERTY, il dispose de touches de raccourci pour accéder facilement aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Il mesure 42,4 de longueur et 15,5 de largeur.

De son côté, la souris affiche des dimensions de de 11,3 x 6,31 cm. Elle permet une navigation précise et confortable grâce à son design ambidextre.