Le prix de cette Souris gaming Steelseries Rival 3 s'effondre à 19,99 € (-50%)

Il n'y a pourtant aucune raison que vous soyez insatisfait de la Rival 3, qui condense tout le nécessaire dans un appareil sobre et léger. Cette souris filaire ne pèse effectivement que 77 grammes. Conçu sur un profil ambidextre et ergonomique, elle se déplace sans difficulté et favorise les longues sessions de jeu.

Ce même châssis a été étudié pour durer le plus longtemps possible. Avec ses switchs mécaniques, elle affiche une durée de vie de l'ordre de 60 millions de clics. Autant dire qu'elle vous accompagnera pendant un grand nombre de parties !

Sous son capot, la Rival 3 emporte un capteur optique Truemove Core de grande précision. Celui-ci peut afficher une sensibilité allant de 100 à 8500 CPI. Elle se règle sur des incréments de 100, soit des réglages précis pour vos jeux vidéos. Dans le même temps, elle dispose d'une fréquence 1000 Hz et d'un temps de réponse d'1 ms. Sur le côté, on retrouve les indispensables touches supplémentaires. Personnalisables, elles pourront recevoir les commandes que vous utilisez le plus souvent en jeu.

La souris de SteelSeries est compatible avec Windows, Mac, Xbox et Linux. Connectée en USB, elle est immédiatement opérationnelle. Elle est également livrée avec le logiciel SteelSeries Engine, qui vous sera utile pour l'ensemble de vos réglages.