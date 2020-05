French Days Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans ce samedi

Bons plans PC & Mac

Google Shopping débarque pour les French Days

Depuis leur année de création en 2018, les French Days sont à chaque édition, un nouveau combat sans répit entre les e-commerçants les plus importants de l'Hexagone. Ainsi, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce ou encore Rakuten, ne cessent de faire tomber les prix pour attirer le plus d'internautes sur leur site de vente en ligne.

Cette année, un autre mastodonte s'est ajouté à la fête et non des moindres. Avec sa marketplace Google Shopping, le géant américain a fait sa place aux côtés des enseignes habituelles en proposant des tarifs toujours plus agressifs. En plus des bons plans et promotions appliqués de base sur les produits high-tech, Google Shopping a lancé un code promo exclusif durant les French Days.

Ainsi, en ajoutant le code promo FRENCHDAYSMAI20 au moment de valider votre achat, vous bénéficiez de 10% de remise, jusqu'à un montant maximum de remise de 100€. Sachez que ce code fonctionne sur l'intégralité du site. Aussi, il n'est applicable que si vous réalisez votre achat via le programme "Acheter sur Google". Pour identifier les produits éligibles, il vous suffit de vérifier que l'icône "Acheter sur Google" est bien présent sur le produit.

Avec ce principe de code promo venant s'ajouter aux offres French Days, Google Shopping propose un grand nombre de produits high-tech à prix cassés. En pense par exemple à l'iPhone SE, l'iPhone XS mais aussi au Realme 6 ou encore au Google Pixel 4. Les smartphones ne sont pas les seuls concernés puisque toute les catégories du site profitent de belles promotions. Casque Bose, trottinette et écouteurs bluetooht Xiaomi, il y en a pour tous les goûts !