French Days 2020 : les premières offres irrésistibles chez Amazon

Ce 27 mai 2019, démarrent les French Days, l'équivalent hexagonal du Black Friday avec des promotions en pagaille chez la plupart des sites de e-commerce. Et comme souvent, cette période est synonyme de soldes sur les articles tech.

Amazon frappe fort pour le coup d'envoi des French Days

Dans cette sélection, nous vous présentons cinq produits disponibles sur Amazon qui nous ont tapés dans l’œil. De quoi rentabiliser votre abonnement Prime. Souris, stockage interne et externe, laptop et casque de réalité virtuelle, il y en a pour tous les goûts !

Des prix cassés chez Samsung, Playstation, Logitech ou encore Asus

Sans plus tarder, voici donc notre sélection des meilleures promotions chez Amazon pour ce lancement des French Days 2020.

PC portable Asus Vivobook

Léger et compact, ce Vivobook d'Asus est le parfait compagnon à transporter avec soi malgré un écran de 14 pouces tout de même, qui affiche une définition Full HD 1080p.

Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen R5 3500U à basse consommation d'énergie. Un bon choix tant AMD surpasse désormais Intel en termes de rapport qualité-prix sur les CPU. Le processeur est associé à 8 Go de RAM DDR4.



Pour le stockage, on retrouve 256 Go de SSD. Windows 10 vient préinstallé, pas besoin de se soucier d'acheter une licence et d'installer l'OS soi-même. Pour la connectique, on retrouve un port USB 2.0 et deux ports USB 3.0.

Cet ultrabook ASUS Vivobook S de 14 pouces est disponible pour 639 euros au lieu de 699 euros habituellement.

Pack VR Playstation 4

Vous êtes en possession ou comptez acquérir une PS4 et avez toujours souhaité tester les jeux et expériences de réalité virtuelle ? Alors le moment est venu de craquer avec cette superbe offre.

Le pack que l'on vous propose ici est constitué d'un casque PS VR, d'une PS Camera de localisation et de la compilation de jeux PS VR Worlds. Le kit parfait pour découvrir la réalité augmentée sans dépenser une fortune.



Le casque est léger et confortable, l'écran OLED affiche un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 images par seconde pour éviter le motion sickness, et le système audio 3D vient encore renforcer l'immersion. D'une valeur de 299,99 euros, le bundle est actuellement proposé à seulement 199 euros.

Logitech : la G703 Lightspeed

Poursuivons avec cette souris gamer haut de gamme de la réputée marque Logitech : la G703 LIGHTSPEED. Ce modèle sans fil, compatible aussi bien PC que Mac, se distingue par son incroyable légèreté, apportant à l'utilisateur un confort d'utilisation bienvenu pour de longues sessions de jeu.

Avec une sensibilité ajustable jusqu'à 16 000 PPP permise par un capteur optique premium, cette souris s'adapte parfaitement à votre profil et permet de bénéficier des meilleures performances. La G703 est équipée de six boutons programmables.



Elle offre une autonomie longue durée et sa batterie supporte la technologie de recharge sans fil PowerPlay pour se recharger directement sur le tapis de souris.

La souris Logitech G703 Lightspeed est vendue au prix de 70 euros, contre 94,99 euros habituellement.

SSD Samsung 860 EVO 2.5"

Plus besoin de se ruiner pour bénéficier d'une grande quantité de stockage sur un SSD interne. Le Samsung 860 EVO 2.5" d'une capacité de 1 To est en plus une référence du secteur et ses qualités ne sont plus à prouver.

Vous allez pouvoir installer non seulement votre système d'exploitation sur ce SSD, mais aussi vos programmes et jeux qui occupent tellement de place et qui étaient destinés auparavant à votre HDD. Croyez-nous, un tel changement bouleverse la vie. Côté performances, le SSD offre des débits jusqu'à 550Mo/s de lecture séquentielle et 520Mo/s d'écriture séquentielle.

Le SSD interne Samsung 860 EVO 1 To est commercialisé 149,98 euros au lieu de 249,99 euros. Cerise sur le gâteau, il est garanti 5 ans.

Disque dur externe G-Technology 14 To

Ce disque dur externe a plusieurs avantages. D'abord, il dispose d'une connectique USB-C, garantissant des transferts plus rapides qu'en simple USB-A. De plus en plus de laptops sont également équipés d'un port USB-C, de quoi profiter au mieux de cette caractéristique. Une interface USB 3.1 Gén. 1 est tout de même disponible.

Ensuite, c'est son immense capacité de stockage qui nous fait de l’œil : 14 To. De quoi stocker en grande quantité des vidéos en 8K ou des jeux vidéo, qui ont tendance à devenir de plus en plus lourds et régulièrement dépasser le seuil symbolique des 100 Go. Le boîtier en aluminium est réussi esthétiquement, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de produit. Et plus important, il est durable et résistant.