Amazon Prime Day : l'enceinte bluetooth Ultimate Ears Megaboom édition limitée à prix cassé !

La Ultimate Ears Megaboom est une enceinte qui produit un son à 360 degrés.



Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres), l'enceinte peut être connectée avec un smartphone ou avec une tablette. Étanche grâce à l'indice IPX7, elle est résistante à l'eau et aux éclaboussures et peut tenir pendant une durée de 30 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur.



Vous pourrez profiter de vos morceaux musicaux préférés durant 20 heures. Pour information, l'autonomie dépend des conditions d'utilisation de l'enceinte.