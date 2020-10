Amazon Prime Day : les AirPods Pro et AirPods 2 toujours en promotion chez Amazon !

Les AirPods Pro sont les écouteurs les plus avancés proposés par la Pomme. Ils intègrent notamment la réduction de bruit active, un dispositif qui permet de réduire les sons environnants pour ne plus entendre les bruits de la ville et ne plus être ennuyé par la pollution sonore. D'un clic sur les tiges des AirPods vous pouvez désactiver la réduction de bruit pour entendre à nouveau et discuter avec vos proches.