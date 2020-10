Amazon Prime Day : le casque Marshall Monitor Bluetooth à prix réduit !

Ce concentré d'innovation est logé dans un casque sans fil particulièrement confortable et bien pensé. Il dispose d'un vinyle noir et d'éléments de cuivre, ce qui lui donne un style unique. Pliable, il prend moins de place et dispose en plus d'une housse de protection.

Toutes ses commandes sont accessibles via un bouton latéral. Mais s'il s'agit d'un casque sans fil, il compte aussi une prise jack 3,5 mm, ce qui vous permet de partager votre musique avec une autre personne.