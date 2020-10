Amazon Prime Day : le casque Bose QuietComfort 35 II plus abordable que jamais

Si vous suivez les bons plans Clubic depuis plusieurs semaines, vous savez à quel point nous sommes séduits par le QuietComfort 35 II (ou QC 35 de son petit surnom). Ce modèle sorti il y a plusieurs mois est tout simplement l'un des casques Bluetooth grand public les plus réussis jamais sortis.

Comment Bose a pu t-elle réussir une telle prouesse? Tout d'abord grâce à une qualité de fabrication au dessus du lot. L'appareil est très classieux, robuste avec ses matériaux nobles et résiste aux chocs et aux aléas du transport. Il est malgré tout léger et très confortable et peut être utilisé de nombreuses heures sans jamais ressentir de douleurs sur le crâne ou sur les oreilles.

Ensuite le son et là encore Bose a fait bénéficier au QuietComfort 35 II de son expertise dans le domaine. L'appareil délivre ce que l'on appelle la "signature Bose", à savoir un son ample, pêchu, qui ne lésine pas sur les basses et les graves lorsqu'il le faut mais qui sait également faire preuve d'un très bel équilibre pour les morceaux les plus calmes et les plus délicats. Quelque soit le genre de musique que vous écoutez, votre QuietComfort 35 II vous délivre la meilleure expérience possible.