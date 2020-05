L'assistant vocal Amazon Echo Dot 3 à moitié prix chez Boulanger

Alexa est l'un des assistants vocaux les plus répandus à travers le monde. Evidemment, Amazon a démocratisé cette nouvelle techologie à travers sa gamme d'enceintes Echo. Le site de e-commerce propose aujourd'hui plusieurs modèles dont l'Echo Dot, son plus petit appareil mais pas le moins performant.

Mais finalement à quoi sert un Echo Dot 3 ? La liste est bien trop longue pour être résumée en quelques mots mais sachez seulement que vous pourrez poser un très grand nombre de questions à Alexa pour obtenir le temps qu'il fait, les dernières actualités mais également, Amazon oblige, l'état d'avancement de vos commandes en cours. Il est également possible de jouer de la musique depuis n'importe quelle plateforme de streaming audio. La qualité sonore est tout à fait suprenante vis-à-vis de la taille de l'enceinte, et pourra animer une soirée ou un diner à la maison. Enfin l'Echo Dot 3 est un compagnon domotique qui peut allumer et éteindre vos ampoules connectées, régler votre thermostat et réaliser tant d'autres actions.