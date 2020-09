French Days : baisse de prix sur le pack Philips Hue (2 ampoules LED connectées)

Passons désormais aux points forts de ces ampoules après avoir présenté l'offre promotionnelle.

Le pack comprend donc 2 ampoules LED connectées White E27. Grâce à ces objets connectés, il est possible de définir des programmes d'éclairage pour une automatisation simple, contrôler ses éclairages comme bon vous semble, et connecter jusqu'à 50 éclairages Philips Hue par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni).

Le principal atout de ces ampoules connectées est le contrôle par la voix. Elles sont effectivement compatible avec tous les assistants vocaux Echo et avec tous les assistants Google Nest.