French Days : l'excellent casque Bose Headphones 700 à moins de 300€

Le Bose Headphones 700 est un casque sans fil de type Circum-Auriculaire qui affiche des dimensions de 5.08 x 16.51 x 20.32 cm pour un poids de 250 grammes.

En ce qui concerne ses autres caractéristiques, le casque est équipé d'un système à quatre microphones, ce qui permet d'identifier et d'isoler la voix tout en réduisant le bruit environnant.

Optimisé pour les assistants Google et Alexa, le Bose Headphones 700 peut être personnalisé avec 11 niveaux différents de réduction de bruit.



Il est possible de gérer le volume, les appels et la musique grâce à des commandes intuitives situés sur le casque.