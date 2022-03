Redmi Watch 2 Lite : belle promo sur la montre connectée Xiaomi à moins de 50€

De base, la Redmi Watch 2 Lite est une montre connectée d'entrée de gamme dont le prix avoisine les 60€ sur le marché. Et en ce moment il y a chez AliExpress un code de réduction qui permet de déduire 7€ sur un achat de 50€ minimum parmi une sélection de produits. Parmi eux on retrouve les Redmi Watch 2 Lite dans différents coloris.

Le moins cher étant la version Bleue qui est à 55,31€, vous pouvez donc l'obtenir à 48,31€ en entrant le code TSFR7 au moment de payer. Et si vous souhaitez une autre couleur il est tout à fait possible de la choisir et de rentrer le code, il sera tout de même fonctionnel. Mais ce ne sera pas au prix le plus bas.