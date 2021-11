Le routeur WiFi Xiaomi Mi AIoT chute à moins de 50€ avec ce code promo

AliExpress propose une belle offre pour le Single Day, valable du 11 au 13 novembre. À cette occasion vous pouvez vous procurer le routeur Xiaomi Mi AIoT AX3600 , le tout premier de la marque.

Celui-ci bénéficie de plusieurs offres et rabais sur son prix, alors il faut bien suivre. Il est proposé de base à 128,19€ mais est diminué de 36% et passe donc à 82,04€. Mais à partir du 11 novembre, il baisse un peu de prix et tombe à 79,48€.

Et c'est là que devient encore plus intéressant puisqu'au moment de payer, si vous entrez le code FRMI30 (en majuscules), vous aurez en plus une réduction de 30€ sur son prix. Ce qui fait qu'au total vous n'allez débourser que 49,48€ au moment de l'achat. Et en plus il est expédié depuis un entrepôt en France, donc la livraison se fera assez rapidement.